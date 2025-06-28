ما وراء الخبر يناقش مستقبل التعاطي الأميركي الإسرائيلي مع الملف النووي الإيراني

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” مستقبل التعاطي الأميركي الإسرائيلي مع برنامج إيران النووي، حيث قال محللون إن واشنطن تبحث عن التفاوض بينما تل أبيب ستتمسك بالردود العسكرية بعدما كسرت الحواجز القديمة.

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شارك في الحلقة الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف حسن عبيدي والصحفي المتخصص في العلاقات الدولية محمد السطوحي. تقديم: عثمان آي فرح

المصدر: الجزيرة