شاهد.. نجل فالفيردي لاعب ريال مدريد يقلد احتفالات لاعبي "الملكي"

كالنار في الهشيم انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لنجل فيدو فالفيردي قائد ريال مدريد وهو يقلد احتفالات زملاء والده الحاليين والسابقين في “الملكي”.

وقلد باوتيستا الذي يبلغ من العمر عامين، طرق الاحتفال بتسجيل الأهداف لكل من: كريستيانو رونالدو وفينيسيوس جونيور وأردا غولر وبيلينغهام ومبابي ووالده.

وسجل فالفيردي هدفا في فوز "الميرينغي" على سالزبورغ بثلاثية نظيفة، بكأس العالم للأندية ساهم فيه بتصدر فريقه للمجموعة الثامنة وتأهله لثمن النهائي لمواجهة يوفنتوس.