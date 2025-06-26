شاهد.. نجل كريستيانو رونالدو يطير فوق الماء

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لكريستيانو جونيور نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وهو يستمتع بإجازته مع عائلته.

ومن بين الفيديوهات التي لاقت رواجا فيديو يظهر كريستيانو جونيور وهو يستخدم جهازا يسمح له بأن يطير فوق مياه البحر لنحو دقيقة.

وكان نادي النصر -الذي يلعب فيه صفوفه كريستيانو الأب والابن- أعلن اليوم الخميس استمرار قائد منتخب البرتغال في صفوفه.

وقال النادي عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن قائد الفريق مدد عقده حتى 2027.