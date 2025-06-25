شاهد.. غوارديولا يداعب الكرة مع لاعبي السيتي على الشاطئ

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه ما زال يتمتع بلمسات سحرية رغم مرور أكثر من عقدين على اعتزاله كرة القدم.

وظهر غوارديولا (54 عاما) في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على منصة إكس، وهو يستمتع بكرة القدم مع لاعبي السيتي على شاطئ البحر في مدينة بوكا راتون بولاية فلوريدا الأميركية.

وشارك غوارديولا لاعبيه في تحدي تنطيط الكرة وتمريرها من لمستين فقط، كما ظهر وهو يتبادل الكرة وكأنه واحد من اللاعبين.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ميسي الأكثر مراوغة في كأس العالم للأندية list 2 of 2 شاهد.. ميسي يتلقى الطلب الأغرب في مسيرته end of list

وفي مقطع الفيديو ظهر المدرب الإسباني مبتسما وعلامات الارتياح والسعادة واضحة على وجهه، لكنه وفي الوقت نفسه لم يتمكن من نسيان وظيفته كمدرب وقام بإعطاء التعليمات للاعبين كما جرت العادة على الأرض الملعب.

وترى صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هذا الفيديو يعكس الأجواء الإيجابية التي تسود داخل معسكر الفريق الإنجليزي وقرب غوارديولا من لاعبيه رغم وجود السيتي في بطولة عالمية تتسم بالضغط العالي والحرارة العالية، في إشارة منها إلى كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

وتُظهر مثل هذه اللقطات فلسفة غوارديولا التي لا تعتمد فقط على الموهبة والخطط التكتيكية، بل تتضمن أيضا فن إدارة المجموعة وتحقيق التوازن بين الجدية والاسترخاء، وفق وصف الصحيفة ذاتها.

وأتم مانشستر سيتي المهمة الأولى المتمثلة في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مونديال الأندية بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على الوداد البيضاوي المغربي والعين الإماراتي 2-0 و6-0 على التوالي، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

ورغم حسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية يتعين على السيتي خوض مباراة مهمة ضد نظيره يوفنتوس الإيطالي يوم الخميس عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت الدوحة ومكة والمكرمة، ستحدد متصدر ووصيف المجموعة وبالتالي تجنّب مواجهة ريال مدريد في الدور التالي، الذي يُتوقع له تصدّر المجموعة الثامنة.