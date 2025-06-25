تعرف من خلال الخريطة التفاعلية على كمين القسام ضد جنود إسرائيليين

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط و6 جنود من قوات الهندسة القتالية في انفجار عبوة ناسفة بناقلة جند كانوا يستقلونها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكشف تحقيق أولي للجيش أن الناقلة احترقت بمن فيها من جنود، وأن الجيش استغرق ساعات طويلة للتعرف على هوياتهم عقب الحادثة، وعادت مروحيات الإجلاء فارغة إلى القواعد بعدما اضطُـر الجيش إلى نقل المركبة بمن فيها إلى إسرائيل. كما ذكرت أن الجيش لم يعثر على المقاتلين الذين زرعوا العبوة الناسفة حتى اللحظة. نتعرف على تفاصيل هذا الكمين من خلال الخريطة التفاعلية لعبد القادر عراضة.