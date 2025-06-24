عبر الخريطة التفاعلية نتعرف على أبرز الهجمات الإيرانية على إسرائيل

قبل سريان وقف إطلاق النار شنت إيران سلسلة هجمات صاروخية جديدة على مناطق واسعة في إسرائيل منذ فجر اليوم، وأصاب صاروخ إيراني مبنى في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل،

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مما تسبب -بحسب وسائل إعلام إسرائيلية- في مقتل 6 إسرائيليين وإصابة آخرين. وقال الإسعاف الإسرائيلي إن هناك عددا من العالقين تحت أنقاض المبنى المستهدف. يستعرض عبد القادر عراضة عبر الخريطة التفاعلية أبرز التطورات الأخيرة خصوصا المتعلقة بالهجمات الإيرانية على إسرائيل.

المصدر: الجزيرة