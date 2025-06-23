عبر الخارطة التفاعلية.. أبرز المواقع المستهدفة بالقصف بين إيران وإسرائيل

قصف متبادل بين إسرائيل وإيران، ووسائل إعلام إسرائيلية تفيد بسقوط صاروخ في مدينة أسدود وانفجارات في تل أبيب والقدس، واندلاع حرائق في مناطق مفتوحة،

وحديث أيضا عن انقطاع مؤقت للكهرباء في مدينة أسدود، وطائرات تعلق هبوطها في مطار بن غوريون. من جهتها، أعلنت إسرائيل شن هجوم غير مسبوق على أهداف تابعة للنظام في قلب طهران، كما تم استهداف مبنى تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون وبوابة سجن إيفين وجامعة شهيد بهشتي في طهران.. تفاصيل أكثر نتعرف فيها على أبرز المواقع المستهدفة من خلال الخارطة التفاعلية وعرض محمود الزيبق.