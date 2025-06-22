ماذا تعرف عن مفاعل ديمونة في إسرائيل؟

يعد مفاعل ديمونة أهم عصب في برنامج إسرائيل النووي. ورغم وجود المنشأة، ترفض إسرائيل التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية. فما الذي نعرفه عن مفاعل ديمونة؟

المصدر: الجزيرة