قرار بإخلاء منزلين مطلين على الأقصى لصالح مستوطنين

على بعد مئات الأمتار من المسجد الأقصى؛ أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا بإخلاء منزلين في حي بطن الهوى في بلدة سلوان بالقدس يعودان لعائلة شويكي وعائلة عودة، لصالح مستوطنين.

وقالت المقدسية أسمهان شويكي (79 عاما) -صاحبة أحد المنزلين المهددين بالإخلاء- للجزيرة نت، إن سلطات الاحتلال أمهلتهم 30 يوما لإخلاء المنزل لصالح مستوطنين تعود أصولهم إلى اليمن، يدّعون ملكيتهم للمنزل.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس، أن منزلي عائلة شويكي وعودة يقعان ضمن مخطط جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، الذي يهدف إلى السيطرة على مساحة تبلغ نحو 5 دونمات و200 متر مربع من حي بطن الهوى في سلوان، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن تعود لعام 1881.

يذكر أن شويكي فقدت اثنين من أبنائها شهداء، الأول زهري شويكي (17 عاما) استشهد عام 1990، والثاني نزار شويكي (17 عاما) استشهد في المسجد الأقصى عام 2000 .