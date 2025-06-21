شاهد.. استقبال حاشد للنيجيري صادق بعد عودته إلى بلاده لقضاء إجازته

حظي المهاجم الدولي النيجيري عمر صادق، لاعب فالنسيا الإسباني، باستقبال حافل لدى وصوله إلى مسقط رأسه في ولاية كادونا لقضاء إجازته عقب انتهاء الموسم الكروي في أوروبا.

حظي المهاجم الدولي النيجيري عمر صادق، لاعب فالنسيا الإسباني، باستقبال حافل لدى وصوله إلى مسقط رأسه في ولاية كادونا لقضاء إجازته عقب انتهاء الموسم الكروي في أوروبا.

واحتشد الآلاف من النيجيريين حول اللاعب حين وجوده في أحد الملاعب الشعبية مرتديا قميص فالنسيا، حيث شارك مع بعض اللاعبين الهواة في مباراة على أرضية ترابية.

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وحاول بعض المشجعين المتحمسين التقاط صور السيلفي مع صادق ولمسه بأيديه، وسط حالة من الفوضى، ولحسن حظ اللاعب أنه لم يتعرض لأي أذى جراء التدافع، ونجح في خوض المباراة أمام حضور جماهيري كبير.

وخاض عمر صادق الموسم الماضي مع فالنسيا معارا من ريال سوسيداد، إذ شارك معه في 23 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.