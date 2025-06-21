شاهد.. أفضل ضربة قاضية هذا العام

سجل الملاكم براين نورمان جونيور واحدة من أفضل الضربات القاضية لهذا العام خلال نزاله للحفاظ على لقب منظمة الملاكمة العالمية للوزن المتوسط ​ضد منافسه جين ساساكي في طوكيو باليابان الخميس.

وفي الجولة الخامسة، وجه نورمان جونيور الملقب بـ"السفاح" لكمة يسارية قوية إلى وجه منافسه الياباني جعلته يسقط على الأرض فاقدا للوعي.

وهرع الطاقم الطبي إلى الحلبة لعلاج الشاب البالغ من العمر 23 عاما بعد أن ظل على الأرض لأكثر من دقيقة، ثم وُضع على نقالة ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى ولم يُقدّم أي تحديث عن حالته الصحية بعد النزال.

وفي رد فعل على هذه اللكمة القاضية على وسائل التواصل الاجتماعي، قال أحد مشجعي الملاكمة: "ضربة العام"، وقال آخر: "إنها أفضل ضربة قاضية لهذا العام حتى الآن، أليس كذلك؟" وأضاف ثالث: "ضربة قاضية مثالية".

وهذه الضربة القاضية رقم 22 في سجل نورمان جونيور الذي رفع سجله من الانتصارات إلى 28 فوزا بلا أي هزيمة.

وأصبح نورمان بطلا لمنظمة الملاكمة العالمية للوزن المتوسط ​​بعد فوزه على جيوفاني سانتيلان في مايو/أيار الماضي.