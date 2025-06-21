تفاعل الإيرانيين في وسائل التواصل الاجتماعي مع أخبار الحرب

احتل خبر نفي إيران استهداف مستشفى سوروكا في تل أبيب مساحة واسعة من الإعلام المحلي.

تقاطعت الآراء كثيرا مع وجهة نظر وزير الخارجية عباس عراقجي الذي قال إن قصف مقرات عسكرية أدى لموجة انفجار وصلت المستشفى، الذي يقطن فيه أساسا جنودٌ إسرائيليون شاركوا في الإبادة في غزة. الرواية الإيرانية التي تتحدث عن ضرب إسرائيل المدنيين والأطفال والمرافق الصحية أخذت مساحة واسعة من تفاعل الإيرانيين كذلك. نتعرف في تقرير فرح الزمان شوقي على حملات مواقع التواصل الاجتماعي في إيران لمطمأنة الإيرانيين وإدانة إسرائيل أمام العالم.