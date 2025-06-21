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"بي-52".. قاذفة القنابل الإستراتيجية الأميركية

تمتلك الولايات المتحدة الأميركية أهم القطع العسكرية، وهي قاذفة القنابل الإستراتيجية بعيدة المدى “بي-52″، التي تحلق لنحو 14 ألف كيلومتر دون الحاجة إلى التزود بالوقود.

وتصل سرعتها إلى 1500 كيلومتر في الساعة.

تحمل "بي-52" على متنها أكبر مجموعة من الأسلحة الأميركية الإستراتيجية، 32 ألف كيلوغرام من القنابل والصواريخ والأسلحة الذكية، وتحت جناحيها ينتظر 20 صاروخا من نوع كروز للانطلاق من الجو.

تقرير: صهيب العصا

21/6/2025-|آخر تحديث: 21:36 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة