"بي-52".. قاذفة القنابل الإستراتيجية الأميركية
تمتلك الولايات المتحدة الأميركية أهم القطع العسكرية، وهي قاذفة القنابل الإستراتيجية بعيدة المدى “بي-52″، التي تحلق لنحو 14 ألف كيلومتر دون الحاجة إلى التزود بالوقود.
وتصل سرعتها إلى 1500 كيلومتر في الساعة.
تحمل "بي-52" على متنها أكبر مجموعة من الأسلحة الأميركية الإستراتيجية، 32 ألف كيلوغرام من القنابل والصواريخ والأسلحة الذكية، وتحت جناحيها ينتظر 20 صاروخا من نوع كروز للانطلاق من الجو.
تقرير: صهيب العصا
21/6/2025-|آخر تحديث: 21:36 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة