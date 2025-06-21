"بي-52".. قاذفة القنابل الإستراتيجية الأميركية

تمتلك الولايات المتحدة الأميركية أهم القطع العسكرية، وهي قاذفة القنابل الإستراتيجية بعيدة المدى “بي-52″، التي تحلق لنحو 14 ألف كيلومتر دون الحاجة إلى التزود بالوقود.

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وتصل سرعتها إلى 1500 كيلومتر في الساعة. تحمل "بي-52" على متنها أكبر مجموعة من الأسلحة الأميركية الإستراتيجية، 32 ألف كيلوغرام من القنابل والصواريخ والأسلحة الذكية، وتحت جناحيها ينتظر 20 صاروخا من نوع كروز للانطلاق من الجو. تقرير: صهيب العصا

المصدر: الجزيرة