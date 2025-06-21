الأمم المتحدة تدعو إلى ضرورة العودة للتفاوض بشأن الملف النووي الإيراني

دعا الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة العودة إلى مسار التفاوض والدبلوماسية لوقف الحرب بين إسرائيل وإيران.

وقال غوتيريش في جلسة طارئة عقدت بطلب من إيران لمناقشة العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل إن معاهدة عدم الانتشار النووي تشكل حجر الزاوية في الأمن الدولي. أما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، فنبه إلى أن الهجمات على المرافق النووية في إيران أفضت إلى تدهور كبير للأمن والسلامة النووية. تفاصيل أكثر مع مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك من الأمم المتحدة.