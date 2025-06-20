شاهد.. ميسي وراء كل استثناء في كرة القدم

في سن الـ37 عاما، لا يتوقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نثر سحره في ملاعب كرة القدم وتسجيل أهداف خرافية مثلما فعل -الخميس- في كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأميركية.

وسجل ميسي في الدقيقة 54 هدف الفوز على بورتو من ركلة حرة ساحرة وضعها على يسار الحارس البرتغالي راموس.

وبات إنتر ميامي وبالميراس بحاجة إلى نقطة واحدة فقط في مواجهتهما المقبلة لحسم تأهلهما معا من المجموعة الأولى، إلا أن الصراع على الصدارة يبقى حاضرا.

وقال مدرب إنتر ميامي الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو إن الروح التنافسية لميسي كانت أكثر ما أدهشه مقارنة بجودته الفنية، على الرغم من فوزه بـ8 كرات ذهبية.

وأضاف "بعيدا عن هدفه.. هو لاعب يُظهر لنا كيف ننافس، بتعطشه ورغبته في الاستمرار بالمنافسة مهما كان المستوى".