باستثناء الهلال.. ما سر النتائج الهزيلة للفرق العربية بكأس العالم للأندية؟

انتهت الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، تاركة انطباعات متباينة لدى جماهير الساحرة المستديرة.

وبالرغم من مشاركة 5 أندية عربية في البطولة، فإن النتائج لم تكن على مستوى تطلعات الجماهير العربية العريضة باستثناء الهلال السعودي فقط الذي تعادل مع ريال مدريد بعدما قدم مباراة قوية كان الأفضل فيها من الناحية الفنية.

المعلق والمحلل الرياضي عادل خلو، يقدم قراءة فنية مختصرة تفسر سر الحصاد الهزيل للمشاركة العربية في هذه البطولة.