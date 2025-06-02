شاهد.. طرد نيمار بعد تسجيله هدفا بيده مع سانتوس

صبّ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس جام غضبه على التحكيم في بلاده بعد تعرّضه للطرد خلال مباراة الفريق ضد بوتافوغو في الدوري المحلي.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه نيمار في الدقيقة 76 من عمر المباراة، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، ليترك فريقه بـ10 لاعبين في الوقت المتبقي وهو أمر استغله الفريق المنافس للفوز بالمباراة.

وعوقب نيمار بالبطاقة الصفراء الثانية إثر تعمّده لمس الكرة بيده واضعا إياها في شباك بوتافوغو، وهي بطاقة قال اللاعب إنه يستحقها، لكنه اعترض بشدة على الأولى واصفا الحكام "بالسيئين".

وبعد المباراة نشر نيمار عبر خاصية الصور بحسابه الرسمي على إنستغرام اعتذارا لزملائه مع انتقاد قاس للحكام.

وكتب نيمار "في بعض الأحيان تقودنا رغبتنا في التسجيل إلى ارتكاب أخطاء. أود أن أعتذر لزملائي ولجماهير الفريق. لقد أخطأت، فسامحوني".

وأضاف "لو لم أُطرد اليوم لكنا حصلنا على النقاط الثلاث، فريقنا يستحق التهنئة على الأداء الذي قدّمه اليوم".

وتابع نيمار "كان الحكم محقا بالبطاقة الصفراء الثانية لكنه لم يكن محقا في الأولى؛ ارتكبت خطأ بسيطا فأعطاني البطاقة فورا، يا لهم من حكام سيئين".

وتعرّض سانتوس لهزيمة جديدة في الدوري البرازيلي بخسارته 0-1 أمام بوتافوغو ضمن الجولة 11، واللافت أن الهدف الذي سجله أرتور جاء بعد 5 دقائق فقط من طرد نيمار.

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وتجمّد رصيد سانتوس عند 8 نقاط فقط جمعها من 11 مباراة أبقته في المركز الـ18 في جدول الترتيب المؤدي إلى الهبوط.