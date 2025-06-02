تصعيد متبادل بين روسيا وأوكرانيا عشية مفاوضات مرتقبة بتركيا

أعلنت الاستخبارات الأوكرانية تنفيذها عملية نوعية استهدفت الطيران الإستراتيجي الروسي، وكذلك مسؤوليتها عن تفجير قطار عسكري داخل الأراضي التي تسيطر عليها روسيا بمقاطعة زاباروجيا.

كما أعلنت أوكرانيا تعرض العاصمة كييف ومحيطها ومقاطعات عدة شرقي وغربي البلاد إلى أكبر موجة من المسيرات الروسية في ليلة واحدة منذ بدء الحرب.

ويأتي هذا التصعيد المتبادل عشية مفاوضات مرتقبة في تركيا، حيث توجه وفد روسيا إلى إسطنبول، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده سترسل وفدا إلى إسطنبول لعقد جولة محادثات جديدة مباشرة مع موسكو.

تقرير: أحمد جرار