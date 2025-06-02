اعتداءات مستمرة من المستوطنين على فلسطينيين في الضفة الغربية

تزايدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية. وقد أصيب فلسطينيون بحروق وجروح خلال هجمات مستوطنين على قرية بروقين غرب سلفيت.

كما أحرق مستوطنون منازل ومركبات في القرية. هذه الاعتداءات ليست مجرد أفعال فردية، بل تأتي في ظل ما يبدو أنه ضوء أخضر من القيادة الأمنية والسياسية في إسرائيل. ففي بروقين كما في حوارة، لا يتحرك المستوطنون في عتمة الظلام، بل في وضح النهار، وبثقة من لا يخشى المحاسبة على جرائمه، ما يحول الضفة الغربية إلى ساحة مفتوحة أمام تغول المستوطنين، وسط غياب تام لأي رادع دولي حقيقي.