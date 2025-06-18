آخر التطورات الميدانية بين إيران وإسرائيل عبر الخريطة التفاعلية

تبادلت إسرائيل وإيران عشرات الهجمات منذ فجر اليوم الأربعاء، استخدمت خلالها إيران الجيل الأول من صواريخ “فتّاح” وأسفرت عن أضرار وحرائق.

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كما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم اعتراض 3 مسيّرات أطلقت من إيران، واعترض مسيّرة إيرانية شمالي إسرائيل ومسيّرتين بمنطقة البحر الميت. من جهتها، شنت إسرائيل غارة على جامعة الإمام الحسين العسكرية المرتبطة بالحرس الثوري شرقي العاصمة الإيرانية طهران، من دون أنباء عن وقوع إصابات. مزيد من تفاصيل التطورات الميدانية على الخريطة التفاعلية مع سلام خضر.

المصدر: الجزيرة