شاهد.. تيكي تاكا استثنائية من لاعبي منتخب هولندا

قدم لاعبو منتخب هولندا الأول لكرة القدم مهارات فائقة في التمريرات القصيرة والسريعة خلال تدريبات “الطواحين” استعدادا للاستحقاقات الدولية.

وأظهر مقطع فيديو نشر على حساب المنتخب الهولندي بعض اللاعبين ينقلون الكرة فيما بينهم على طريقة "تيكي تاكا" بشكل سريع وسرعة بديهة كبيرة، بينما يحاول آخرون افتكاك الكرة لكنهم لم يفلحوا في ذلك.

وكان المنتخب البرتقالي حقق فوزا كاسحا على مالطا 8-0 ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبهذا الانتصار الكبير، تصدرت هولندا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط جمعتها من انتصارين متتالين وتسجيل 10 أهداف مقابل الحفاظ على سجلها خاليا من الأهداف، في حين كانت ليلة للنسيان بالنسبة لمنتخب مالطا الذي تذيّل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة فقط من 4 مباريات.