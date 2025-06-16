يتعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لموجة من الانتقادات بسبب تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2025 في أميركا.

وفتحت الانتقادات باب التساؤلات عن جدوى إقامة هذه البطولة الكبرى في هذا التوقيت السيئ لمعظم الفرق، وفي الولايات المتحدة التي لا تحظى فيها كرة القدم بشعبية كبيرة، وهو ما أظهرته المدرجات الخاوية في بعض المباريات، إضافة إلى حرارة الطقس المرتفعة واختلاف التوقيتات حول العالم.

المعلّق والمحلل الرياضي عادل خلو، يتناول التبعات السلبية على اللاعبين والأندية، ويجيب على السؤال المطروح حاليا، هل تفشل كأس العالم للأندية؟