هذا ما أظهرته كاميرا الحكم في مباراة الأهلي وإنتر ميامي

نشر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مقاطع فيديو صورتها كاميرا حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وصورت كاميرا مثبتة على جسد علي رضا فغاني، الحكم الإيراني الذي أدار المباراة، أحداثها من زوايا مثيرة فريدة من نوعها في قلب الأحداث.

وأعلن "الفيفا"، يوم الجمعة الماضي، ارتداء الحكام كاميرات مثبتة على أجسادهم إلى جانب استخدام نظام محسن لكشف التسلل، ليكون ذلك من بين أبرز الابتكارات في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة حاليا.

وللمرة الأولى في بطولة من تنظيم "الفيفا"، يرتدي حكام المباريات كاميرات، وسيتم بث لقطات مختارة منها على الهواء مباشرة إلى الجماهير.