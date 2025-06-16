شاهد.. نطحة ميسي لياسر إبراهيم مدافع الأهلي المصري

شهدت مباراة الأهلي المصري وإنتر ميامي الأميركي في افتتاح النسخة الموسعة الأولى من كأس العالم للأندية موقفا لافتا كان بطله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعانى إنتر ميامي في معظم أوقات المباراة أمام الأهلي الذي كان قريبا من التسجيل في أكثر من مناسبة، خاصة في الشوط الأول، قبل أن تظهر خطورة الفريق الأميركي في الشوط الثاني.

وفي إحدى اللقطات بدا ميسي (37 عاما) وكأنه نطح مدافع الأهلي ياسر إبراهيم في رأسه، في لقطة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالساعات الأخيرة.

وأظهرت اللقطة ميسي وهو يتحدث بعصبية مع ياسر إبراهيم، قبل أن يقترب الأول من الثاني ويوجه له نطحة إلى رأسه في حركة متعمدة وفق وصف صحيفة "ذا صن" البريطانية، وذلك قبل تنفيذ ركلة ركنية لإنتر ميامي.

وعلى الفور تدخل لاعبا الأهلي أحمد نبيل كوكا وأشرف داري من أجل الفصل بينهما، بينما مرت اللقطة بسلام، إذ لم يراجع حكام تقنية الفيديو المساعد "فار" ما حدث وبالتالي استأنف الحكم الأسترالي علي رضا فغاني المباراة دون إشهار أي بطاقات ملونة.

يُذكر أن المباراة التي جمعت الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية انتهت بالتعادل السلبي، وشهدت إشهار 5 بطاقات صفراء، 4 كانت من نصيب لاعبي الفريق الأميركي.

ومن حسن حظ الأهلي وإنتر ميامي أن المباراة الثانية لحساب المجموعة الأولى بين بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي انتهت أيضا بالتعادل السلبي.

ويقص الأهلي شريط مباريات الجولة الثانية يوم الخميس المقبل بمواجهة بالميراس، وذلك عند الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وعند الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه يلتقي إنتر ميامي مع بورتو البرتغالي.