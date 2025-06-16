بالخريطة التفاعلية.. الأهداف الإسرائيلية التي استهدفها القصف الإيراني

أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 5 أشخاص وإصابة 130 آخرين، بينهم إصابتان خطرتان، في جميع المواقع التي تعرضت للهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن موقعين في حيفا تعرضا لسقوط صواريخ بشكل مباشر، كذلك أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق ما لا يقل عن 100 صاروخ من إيران على إسرائيل فجر اليوم. نتعرف أكثر عن آخر تطورات الهجوم الإيراني الأخير على مناطق واسعة في إسرائيل مع صهيب العصا على الخريطة التفاعلية.