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مقتل إسرائيلي في الهجوم الإيراني على حيفا

أظهر مقطع فيديو محاولة إسعاف إسرائيلي لقي حتفه في الهجوم الذي شنته إيران على مدينة حيفا فجر اليوم الأحد.
15/6/2025
المصدر: الجزيرة