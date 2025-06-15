مقتل إسرائيلي في الهجوم الإيراني على حيفا

أظهر مقطع فيديو محاولة إسعاف إسرائيلي لقي حتفه في الهجوم الذي شنته إيران على مدينة حيفا فجر اليوم الأحد.

المصدر: الجزيرة