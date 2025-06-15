عبر الخريطة التفاعلية.. آخر المستجدات العسكرية بين إيران وإسرائيل

دوت صفارات الإنذار بمنطقة نتانيا وهرتسيليا شمال تل أبيب الكبرى، كما دوت انفجارات بمناطق مطار بن غوريون وشرق تل أبيب.

وقد تم استخدام صاروخ فرط صوتي في الهجوم الإيراني الأخير على حيفا، وقتل 3 إسرائيليين شمال إسرائيل إثر القصف الصاروخي الإيراني الأخير. من الجانب الآخر استهدفت إسرائيل مقر وزارة الدفاع في ‎طهران مما سبب أضرارا بأحد المباني الإدارية للمقر. كما تسبب هجوم إسرائيلي بالمسيرات في اندلاع حريق بالمنشآت الغازية في ميناء كنغان. تعرف أكثر على آخر التطورات العسكرية على الخريطة التفاعلية مع عبد القادر عراضة.