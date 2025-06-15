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صواريخ إيرانية فوق المسجد الأقصى

تداول نشطاء صورا تظهر تحليق صواريخ إيرانية فوق المسجد الأقصى المبارك، وذلك خلال الهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل فجر اليوم الأحد.
15/6/2025
المصدر: الجزيرة