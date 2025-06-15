صواريخ إيرانية فوق المسجد الأقصى

تداول نشطاء صورا تظهر تحليق صواريخ إيرانية فوق المسجد الأقصى المبارك، وذلك خلال الهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل فجر اليوم الأحد.

المصدر: الجزيرة