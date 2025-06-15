حريق في مدينة إربد بعد اعتراض مسيرة إيرانية كانت تستهدف إسرائيل

أظهر مقطع فيديو اندلاع حريق في مدينة إربد الأردنية بعد اعتراض مسيرة إيرانية كانت متجهة إلى إسرائيل مساء الجمعة.

المصدر: الجزيرة