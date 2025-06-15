إسرائيليون يختبؤون من الهجوم الصاروخي الإيراني على حيفا

أظهرت مقاطع فيديو مستوطنين إسرائيليين يختبئون في الأنفاق بعد الضربات التي شنتها إيران على مدينة حيفا فجر اليوم الأحد.

المصدر: الجزيرة