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مدة الفيديو 00 دقيقة 45 ثانية
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00:45
إسرائيليون يختبؤون من الهجوم الصاروخي الإيراني على حيفا
أظهرت مقاطع فيديو مستوطنين إسرائيليين يختبئون في الأنفاق بعد الضربات التي شنتها إيران على مدينة حيفا فجر اليوم الأحد.
15/6/2025
المصدر: الجزيرة