عبر الخريطة التفاعلية.. ما آخر التطورات العسكرية بين إيران وإسرائيل؟

بشأن الأهداف والهجمات التي استهدفتها إيران في إسرائيل أو ما أعلنه الجانب الإسرائيلي.

حيث صرح الجانب الإيراني أنه استهدف مقار عسكرية وقواعد جوية ومراكز للصناعة العسكرية في الكيان الصهيوني، كما استهدف قاعدتي نيفاتيم وعودا ووزارة الدفاع ومواقع أخرى. في حين صرحت إسرائيل بأنه لأول مرة منذ بدء الحرب حلقت مقاتلات سلاح الجو في سماء إيران، ونفذت غارات واسعة استهدفت قواعد عسكرية لسلاح الجو الإيراني في قاعدتي همدان وتبريز. تفاصيل أكثر لآخر تطورات المشهد عسكريا على الخريطة التفاعلية مع عبد القادر عراضة.