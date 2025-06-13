"قافلة الصمود" لكسر حصار غزة تواصل زحفها نحو الشرق الليبي

غادرت قافلة الصمود مدن غرب ليبيا متوجهة إلى الشرق، حيث كانت مصراتة محطتها الرابعة في طريقها نحو مصر ومن ثم معبر رفح، وسط زخم شعبي كبير.

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وتهدف القافلة إلى كسر الحصار عن غزة والضغط على دول العالم والمنظمات الدولية لإيقاف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وأكد المشاركون أنهم دعاة سلام يسعون لتمرير رسالة إنسانية ترفض استمرار الحرب وقتل المدنيين، مؤكدين أن الدفاع عن غزة مسؤولية عالمية وليس فلسطينية فقط.

تقرير: أحمد خليفة

المصدر: الجزيرة