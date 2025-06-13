على ماذا تعول إيران وإسرائيل في أي مواجهة عسكرية بينهما؟

تمتلك إيران مجموعة كبيرة من الأسلحة والصواريخ القادرة على الوصول إلى إسرائيل، لكنها تختلف من حيث المدى وحجم الرأس الحربي الذي تحمله سواء كانت صواريخ باليستية أو عادية.

وتستعرض هذه الخريطة التفاعلية أبرز الصواريخ والمسيّرات لدى إيران مثل صاروخ "خرمشهر 4" القادر على قطع مسافة تزيد على 1700 كـيلومتر، ويحمل أكثر من 1800 كيلوغرام من المتفجرات.

وتمتلك إيران أيضا مسيّرة "شاهد 4″، القادرة على قطع مسافة أكثر من 2500 كيلومتر، ويمكنها حمل قرابة 50 كيلوغراما من المتفجرات.

في المقابل، لدى إسرائيل مقاتلة "إف-35" المعدلة، وكذلك القنابل الخارقة للتحصينات، وهي مجموعة من الطرازات أبرزها "جي بي يو 57".