التوتر يتصاعد في المنطقة قبيل مفاوضات نووية جديدة بين واشنطن وطهران

تتجه العلاقات الإيرانية-الأميركية نحو نقطة حرجة قبيل محادثات نووية جديدة مقررة الأحد المقبل في العاصمة العُمانية مسقط.

وتتزامن هذه المحادثات مع قرار أصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد عدم تقديم إيران تفسيرات موثوقة لوجود جزيئات يورانيوم في مواقع غير معلنة.

وردت طهران بتشغيل مركز تخصيب جديد وتطوير أجهزة الطرد المركزي، في حين كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية- مسؤولين إسرائيليين لمقابلة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قبل المحادثات.