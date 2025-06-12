سلطات سومي تجلي سكان عدة بلدات مع تقدم الجيش الروسي

تشهد مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا تطورات ميدانية فرضتها سرعة تقدم القوات الروسية وسيطرتها على بلدات لا تبعد عن المركز الإداري لمقاطعة سومي سوى 18 كيلومترا.

وأجلت السلطات الأوكرانية -بشكل إلزامي- سكان عشرات القرى والبلدات، في مشهد لم تعهده المقاطعة منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ورصد مراسل الجزيرة حسان مسعود الأوضاع في سومي، وعمليات الإجلاء في المقاطعة الحدودية، التي عاشت هدوءا نسبيا منذ انسحاب القوات الروسية منها في أبريل/نيسان 2022.