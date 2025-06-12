تعرف على أبرز مبادرات قطع العلاقات مع إسرائيل بسبب حرب غزة

توالت في الأيام القليلة الماضية مبادرات لقطع العلاقات مع إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو احتجاجا على الحرب على قطاع غزة. التقرير يسلط الضوء على أبرز المبادرات.

المصدر: الجزيرة