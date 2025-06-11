شاهد.. خطاب غوارديولا يثير غضبا في إسرائيل

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن خطاب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والذي انتقد فيه الصمت تجاه ما يجري في غزة، أثار غضبا عارما في إسرائيل.

وأوضح مراسل القناة يوسيف يسرائيل أن "غوارديولا وخلال استلامه الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر ألقى خطابا دون أن يطلب أحد منه، تحدث فيه عن أطفال غزة".

وتابع أنها "ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها إسرائيل، ويتعاطف مع الفلسطينيين".

وأضاف أن غوارديولا من إقليم كتالونيا الإسباني التي "توجه منها انتقادات كثيرة لإسرائيل، وقد اختار هذه المنصة (استلامه الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر) لمهاجمة إسرائيل".

وقال المدرب الإسباني "نحن في صمت تام أمام مشاهد العنف التي نراها، وأشعر بحزن عمق لسقوط الأبرياء في أوكرانيا والسودان وغزة".

وتابع أن "ما نشاهده في غزة أمر مؤلم للغاية، هذا يؤلم جسدي.. نشاهد وفاة الآلاف من الأبرياء والأطفال ومعاناة الآلاف من العائلات بسبب أحداث العنف".

وأضاف "ربما يعتقد البعض أنه ليس من شأننا أن نشاهد قتل أطفال أعمارهم 4 أو 5 أعوام بسبب قنبلة بينما لا يوجد مستشفى من الأساس لعلاج المصابين.. أقول لهؤلاء فكروا كما تريدون، ولكن أنت القادم.. طفلك سيكون الضحية القادمة".

ووضح "أرى أطفالي أمام عيني منذ بداية كابوس أطفال غزة، وأنا خائف. في عالم يُخبرنا أحيانا أننا صغار جدا على إحداث فرق، فالأمر مسألة اختيار، اختيار التظاهر ورفض الصمت عند الضرورة".