شاهد.. خطاب تاريخي لغوارديولا انتقد فيه صمت العالم تجاه ما يحدث في غزة

تحول الإسباني بيب عوارديولا مدرب مانشستر سيتي من مدير فني وأحد أفضل المدربين في العالم إلى قائد العالم الصامت بأسره عما يحصل في قطاع غزة واعتباره أن ما “نشاهده في غزة أمر مؤلم للغاية”.

وتناول برنامج "بعد الصافرة" الخطاب التاريخي الذي ألقاه غوارديولا ألقى -أول أمس الاثنين- خلال حفل أقيم بجامعة مانشستر بعد منحه درجة الدكتوراه الفخرية تكريما لما قدمه لمدينة مانشستر منذ عام 2016 سواء داخل الملعب أو خارجه.

وقال المدرب الإسباني "نحن في صمت تام أمام مشاهد العنف التي نراها، وأشعر بحزن عمق لسقوط الأبرياء في أوكرانيا والسودان وغزة".

وتابع أن "ما نشاهده في غزة أمر مؤلم للغاية، هذا يؤلم جسدي.. نشاهد وفاة الآلاف من الأبرياء والأطفال ومعاناة الآلاف من العائلات بسبب أحداث العنف".

وأضاف "ربما يعتقد البعض أنه ليس من شأننا أن نشاهد قتل أطفال أعمارهم 4 أو 5 أعوام بسبب قنبلة بينما لا يوجد مستشفى من الأساس لعلاج المصابين.. أقول لهؤلاء فكروا كما تريدون، ولكن أنت القادم.. طفلك سيكون الضحية القادمة".