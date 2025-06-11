جوع ومرض يفاقمان الوضع الإنساني في غزة

يواجه قطاع غزة منذ عقود أزمة غذائية متفاقمة نتيجة سياسة إسرائيلية ممنهجة تستخدم الحصار والتجويع من أجل الضغط السياسي، وتعمقت الكارثة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع طوفان الأقصى،

حينها دمرت إسرائيل البنية التحتية الزراعية بالكامل، وشلت أنشطة الإنتاج الحيواني والصيد، في ظل حصار خانق منع دخول الغذاء والدواء. من جهتها أكدت الأمم المتحدة أن آلاف الأطفال تم إدخالهم إلى المستشفيات للعلاج من سوء التغذية الحاد، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من انهيار شبه كامل.

تقرير: أسماء محمد علي