تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
تسجيل
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
الآن
اعرض المزيد
الحج
سوريا الجديدة
طوفان الأقصى
الأزمة السودانية
حرب أوكرانيا
أفريقيا
أبعاد
رياضة
مقالات
بيئة
اقتصاد
ثقافة
فيديو
المزيد
اعرض المزيد
سفر
صحة
سياسة
تكنولوجيا
مدونات
الموسوعة
تراث
فن
علوم
أسلوب حياة
معمّقة
القدس
أسرة
منوعات
حريات
إذاعة
بالصور
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
تسجيل
Navigation menu
caret-left
الآن
الحج
سوريا
فلسطين
السودان
أوكرانيا
caret-right
play video
play video
مدة الفيديو 02 دقيقة 41 ثانية
play-arrow
02:41
الضربات الإسرائيلية على اليمن
توالت الضربات الإسرائيلية على اليمن خلال العامين الماضي والحالي ردا على شن جماعة أنصار الله هجمات على إسرائيل بصواريخ ومسيّرات قالت الجماعة إنها ستستمر في إطلاقها حتى وقف الحرب على غزة.
11/6/2025
المصدر: الجزيرة