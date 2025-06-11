الضربات الإسرائيلية على اليمن

توالت الضربات الإسرائيلية على اليمن خلال العامين الماضي والحالي ردا على شن جماعة أنصار الله هجمات على إسرائيل بصواريخ ومسيّرات قالت الجماعة إنها ستستمر في إطلاقها حتى وقف الحرب على غزة.

المصدر: الجزيرة