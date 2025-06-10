نازحتان توثقان معاناة النزوح بالرسم في غزة

بأقلام الرصاص وما بقي من حطام الخيام فتيات يوثقن يوميات الحرب بالرسم. تعرف في هذا التقرير على القصة.

المصدر: الجزيرة