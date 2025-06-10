شاهد.. غوارديولا حزين بسبب معاناة أطفال غزة

ألقى مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، كلمة مؤثرة عبّر فيها عن حزنه تجاه معاناة أطفال غزة، مؤكدا أن ما يجري هناك يمس كل ضمير إنساني وأن الصمت لم يعد خيارا.

وخلال تسلّمه الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر، قال المدرب "الفيلسوف" إنه "مؤلم للغاية ما نشاهده في غزة، هذا يؤلم جسدي هذا لا يتعلق بالأيديولوجية، ولا يتعلق بمن هو محق أو مخطئ، بل يتعلق بحب الحياة، وبالاهتمام بجارك".

وتابع "ربما نحن نعتقد بأنه ليس من شأننا أن نشاهد الأطفال بعمر 4 سنوات يُقتلون بسبب قنبلة أو بسبب مستشفى لم تعد مستشفى أصلا".