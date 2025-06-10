شاهد.. توتي يسجل هدفا مذهلا من منتصف الملعب

رغم اعتزاله اللعب منذ 8 سنوات، لم يفقد نجم روما ومنتخب إيطاليا السابق فرانشيسكو توتي مهاراته عندما سجل هدفا خياليا خلال مباراة استعراضية جمعت بين نجوم كرة القدم الإيطالية السابقين.

وفي مباراة انتهت بالتعادل 7-7 خطف توتي الأنظار بتسديدة صاروخية من مسافة 50 مترا ارتدت من العارضة ثم لمست ظهر الحارس الفرنسي سيباستيان فراي قبل أن تعبر خط المرمى.

ووقف الآلاف من المشجعين في ملعب إينيو تارديني -أمس الأحد- للتصفيق وتحية توتي بحرارة على مجهوده الرائع كما هرع زملاء اللاعب نحوه للاحتفال بالهدف الاستثنائي، حيث شوهد أحدهم يقفز على ظهره.

وجمعت المباراة نخبة من أساطير الكرة من بينهم خافيير زانيتي، وأدريانو، وخوان سيباستيان فيرون، وجيانفرانكو زولا، وهريستو ستويتشكوف.

واعتزل توتي اللعب عام 2017 بعد أن أمضى مسيرته الكروية بأكملها مع نادي طفولته روما، لكنه مازح مرارا بأنه لا يزال قادرا على الأداء على أعلى مستوى.

وأكد توتي أنه يفكر جديا في العودة للملاعب، وقال: "لا، ليست مزحة. لقد أخذت الأمر على محمل الجد، هناك فريقان سألا عني".

توتي البالغ من العمر 48 عاما يعتبر أحد أعظم اللاعبين في تاريخ فريق "الذئاب"، فخلال 786 مباراة أحرز 307 أهداف وصنع 205، كما أسهم في تتويج منتخب إيطاليا بكأس العالم 2006.