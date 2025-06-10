شاهد.. الهولندي ريندرز لاعب مان سيتي القادم زوجته عراقية وابنهما سفيان

تشكل حالة اللاعب الهولندي تيجاني ريندرز مزيجا فريدا، فوالده ووالدته من بلدين مختلفين، بينما زوجته من دولة ثالثة، وعلى الصعيد الرياضي لعب في دوريين مختلفين ويقترب حاليا من الثالث.

وتحدّث ريندرز لاعب ميلان الإيطالي عن جذور عائلته كاشفا أن ابنه الصغير يحمل اسما عربيا.

وظهر ريندرز في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وإلى جانبه زوجته العربية وطفله، حيث قال "والدتي من إندونيسيا ووالدي من هولندا، لذا أنا مزيج بين الاثنين".

ثم أشار إلى ابنه مضيفا "والآن طفلي سفيان مزيج آخر مجنون لأن زوجتي من العراق".

وتابع "عندما كبرت تأثرت بإندونيسيا وهولندا، وهو الشيء الذي جعلني الشخص الذي أنا عليه الآن".

وأكدت تقارير أوروبية عديدة أن ريندرز اقترب من إتمام صفقة انتقاله من ميلان إلى مانشستر سيتي الإنجليزي والمشاركة مع الأخير في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

ووصل ريندرز بالفعل إلى مدينة مانشستر لإجراء الفحوصات الطبية قبل توقيعه الرسمي على عقود انتقاله إلى السيتي بحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين.