شاهد.. أنطونيو مهاجم وست هام يعود من الموت إلى التدريبات

نشر ميكيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي مقطع فيديو مؤثر يظهر فيه وهو يعود للتدريبات الجماعية مع فريقه بعد نجاته من حادث سيارة مروع كاد أن ينهي حياته.

وتعرض أنطونيو (35 عاما) لحادث خطير في ديسمبر/كانون الأول الماضي كاد أن يودي بحياته، بعد أن خرجت سيارته عن الطريق في منطقة ثيدون بويز إسكس في العاصمة لندن لتصطدم بالأشجار قبل أن تتحطم.

وشارك أنطونيو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس وهو يحاول المشي مجددا، وأرفقه بمقاطع أخرى من عملية إعادة تأهيله ولحظات مؤثرة مع زملائه وعودته التدريجية إلى التدريبات واحتفال زملائه بأولى حصصه التدريبية معهم.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 شاهد.. غوارديولا حزين بسبب معاناة أطفال غزة list 2 of 2 جميع أبطال المسابقات الأوروبية الكبرى في موسم 2024-2025 end of list

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن إحدى قدمي أنطوينو أُصيبت بكسر خطير خضع على إثره لعملية جراحية في نفس ليلة الحادث.

وتحت عنوان "الإيمان سيتغلب على كل التحديات" بدأ الفيديو بصورة لحطام السيارة ثم ظهر المهاجم الجامايكي وهو مستلقٍ في سريره بالمستشفى، قبل أن يستخدم جهاز المشي ليخطو خطواته الأولى بصعوبة بمساعدة الممرضات.

بعدها ظهر أنطونيو وهو يدخل صالة الألعاب الرياضية الخاصة بالنادي مستعينا بعكازين وبدا واضحا أنه ما يزال يشعر بآلام أثناء بداية رحلته الصعبة للتعافي.

يُذكر أن هذا الحادث أنهى الموسم الكروي 2024-2025 لأنطونيو مبكرا، وقبلها شارك اللاعب في 15 مباراة بجميع البطولات (14 في الدوري الإنجليزي) سجّل خلالها هدفا وحيدا وقدّم لزملائه تمريرة حاسمة واحدة أيضا.