إيران تعلن مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة في مسقط

أعلنت طهران عن جولة مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة في مسقط، وكان ترامب قد قال إنه ناقش مع نتنياهو ملف المفاوضات، وإن طهران لا تقدم تنازلات، وحذرها من عدم إبرام اتفاق.

اقرأ المزيد

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاورات أمنية موسعة، في حين قال مسؤولون إسرائيليون إن مناقشات مكثفة تُجرى بشأن الردود المحتملة في حال انهيار المفاوضات، مؤكدين على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا. في المقابل، هددت إيران بالرد في حال تعرضت لضربة إسرائيلية، كما أكدت تمسكها بخطوطها الحمراء في المفاوضات. تقرير: محمد رمال

المصدر: الجزيرة