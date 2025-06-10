أول حصة تدريبية لتشابي ألونسو مع ريال مدريد

بدأ المدرب تشابي ألونسو -أمس الاثنين- مغامرته الجديدة مع ريال مدريد حيث قاد قيادة أول حصة تدريبية له، قبل تسعة أيام فقط من مشاركة الفريق الملكي في كأس العالم للأندية لكرة القدم.

ووصل ألونسو -الذي لعب خمسة مواسم في ريال مدريد (2009-2014)- باكرا إلى مركز التدريب "فالديبيباس" ليبدأ حقبة جديدة في مسيرته مع ريال مدريد.

لم يكن لدى مدرب باير ليفركوزن السابق وقت ليضيعه لأن أولى خطوات المغامرة تقترب بسرعة وهي كأس العالم للأندية، التي سيبدأها ريال مدريد في 18 يونيو/حزيران ضد الهلال السعودي.

أجرى المدرب الإسباني، البالغ من العمر 43 عاما، والذي يطمح لأن يكون مدربا عمليا، محادثة مطولة مع طاقمه الفني: المدرب المساعد الجديد سيباس باريا، ومدرب اللياقة البدنية إسماعيل كامينفورتي، والمساعد الفني ألبرتو إنسيناس، ومدرب حراس المرمى لويس يوبيس.

وبعد ذلك، انضم الدولي الإسباني السابق (114 مباراة، 16 هدفا) إلى لاعبيه في ملعب التدريب لقيادة حصة تدريبية مكثفة، أجرى الفريق تدريبات بدنية، ثم تمارين متنوعة لتعزيز الاستحواذ والسيطرة على الكرة وتشتيتها والضغط.