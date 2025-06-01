القدس.. ارتفاع "جنوني" في أسعار اللحوم يحرم المقدسيين من الأضاحي

تشهد مدينة القدس المحتلة هذا العام ارتفاعا غير مسبوق في أسعار اللحوم، أدى إلى تراجع قدرة الفلسطينيين على شراء الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى يوم الجمعة المقبل.

وقال فلسطينيون من القدس -للجزيرة نت- إن أسعار اللحوم وصلت إلى مستويات "جنونية"، إذ بلغ سعر كيلوغرام لحم الخروف نحو 150 شيكلا (43 دولارا)، في حين راوح متوسط سعر الأضحية الواحدة بين 3500 – 5000 شيكلات (1000-1430 دولارا)

وأوضح اللحام المقدسي لؤي أبو عيشة أن الارتفاع الحاد في الأسعار يعود إلى منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي استيراد اللحوم، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والأعلاف الخاصة بالمواشي.

أما المواطن المقدسي عبد الغني بكري فقال -للجزيرة نت- إن غلاء الأسعار حال دون تمكنه من شراء أضحية هذا العام، مشيرا إلى أنه يفضل إرسال ثمن الأضحية إلى الأهل في قطاع غزة، دعما لهم في ظل المجاعة الحاصلة.